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32 минуты назад

Эксперт рассказал об антираковых свойствах рукколы

Мир24иещё 1

В рукколе содержатся вещества, которые защищают сердечно-сосудистую систему человека от вредных воздействий и обладают антираковыми свойствами, рассказал нутрициолог Александр Мирошников, сообщает «Москва 24».

Эксперт рассказал об антираковых свойствах рукколы
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, если регулярно употреблять эту зелень в пищу, то организм будет получать магний и калий, которые нужны для правильной работы сердца. Кроме того, данные вещества способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов, делая их более эластичными.

Также в рукколе содержится особое органическое соединение – сульфорафан. Это вещество борется с онкологическими заболеваниями.

«Как только мы добавляем рукколу в еду, мы профилактируем возникновение раковых опухолей»,

– подчеркнул нутрициолог.

Вместе с тем при всей пользе этого растения его с осторожностью должны употреблять люди, которые принимают лекарства для разжижения крови. Дело в том, что могут возникнуть проблемы со свертываемостью, предупредил врач.

Еда,
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