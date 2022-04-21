Эксперт рассказал об антираковых свойствах рукколы

В рукколе содержатся вещества, которые защищают сердечно-сосудистую систему человека от вредных воздействий и обладают антираковыми свойствами, рассказал нутрициолог Александр Мирошников, сообщает «Москва 24».

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По словам специалиста, если регулярно употреблять эту зелень в пищу, то организм будет получать магний и калий, которые нужны для правильной работы сердца. Кроме того, данные вещества способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов, делая их более эластичными.

Также в рукколе содержится особое органическое соединение – сульфорафан. Это вещество борется с онкологическими заболеваниями.

«Как только мы добавляем рукколу в еду, мы профилактируем возникновение раковых опухолей»,

– подчеркнул нутрициолог.