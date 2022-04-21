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1 час назад

Диетологи рассказали о пользе темного шоколада

Мир24

Диетологи рассказали, какой шоколад полезен для организма и в каком количестве его стоит есть, передает utro.ru.

Диетологи рассказали о пользе темного шоколада
Фото: Мир24Мир24

По словам специалистов, самый полезный вид шоколада – темный, с 70-процентным содержанием какао. Он богат антиоксидантами, питательными веществами, которые способствуют улучшению сердечного кровообращения, снижению риска тромбообразования и повышенного давления.

Кроме того, такое лакомство улучшает настроение и снижает стресс. Но злоупотреблять даже им специалисты не советуют.

Диетологи также подчеркивают, что молочный и белый шоколад содержит в себе огромное количество сахара и практически не представляет никакой пользы для организма.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выявил сальмонеллу в пищевой продукции Kinder. До этого в Великобритании 60 человек заразились от шоколадных яиц.

Еда,Роспотребнадзор,
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