Диетологи рассказали о пользе темного шоколада

Диетологи рассказали, какой шоколад полезен для организма и в каком количестве его стоит есть, передает utro.ru.

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По словам специалистов, самый полезный вид шоколада – темный, с 70-процентным содержанием какао. Он богат антиоксидантами, питательными веществами, которые способствуют улучшению сердечного кровообращения, снижению риска тромбообразования и повышенного давления.

Кроме того, такое лакомство улучшает настроение и снижает стресс. Но злоупотреблять даже им специалисты не советуют.

Диетологи также подчеркивают, что молочный и белый шоколад содержит в себе огромное количество сахара и практически не представляет никакой пользы для организма.