Россиянам дали советы по правильному выходу из поста

Из поста нужно выходить плавно и ни в коем случае не набрасываться на еду. Об этом «Мосленте» рассказала эксперт в области ЗОЖ и спорта Екатерина Давыдова. Иначе организм может не выдержать резкого увеличения объемов пищи.

Фото: Мослента Мослента

«Лучше начать с легкой пищи. Если мы говорим о крашенных яйцах, пусть это будет одно или максимум две штуки. Жирные мясные блюда замените курятиной, больше пейте воды и исключите употребление алкоголя хотя бы в первый день Пасхи»,

— посоветовала Давыдова.

Она добавил, что в праздник россиянин может себе позволить максимум 100 миллилитров кагора.

Эксперт рекомедует для правильного выхода из поста вводить в рацион животные продукты постепенно: не более одного-двух в день. От свинины, красной рыбы, сладостей и сливочного крема лучше отказаться на ближайшую неделю, чтобы не навредить желудочно-кишечному тракту. И не смешивать сразу несколько животных продуктов за один прием пищи.

«В один прием пищи должен входить только один белковый продукт: например, на завтрак можно полакомиться пасхой, в обед съесть яйцо, а на ужин угоститься рыбой»,