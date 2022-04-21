Шеф-повар поделился рецептом итальянского кулича на Пасху

— На 500 граммов муки мы берем буквально одно–два яйца. В обычном куличе тесто более густое и плотное, а в этом рецепте оно должно иметь консистенции жидкой сметаны. Вымешиваем тесто на кефире или на минеральной воде и добавляем туда немного разогретых дрожжей. Отдельно взбиваем белки и растираем их с сахаром. Желтки также растираем с сахаром, — рассказал шеф-повар.