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53 минуты назад

Врач-диетолог предупредила об опасности лапши быстрого приготовления

Свободная пресса

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности частого употребления лапши быстрого приготовления.

Врач-диетолог предупредила об опасности лапши быстрого приготовления
Фото: Vyacheslav AkishinVyacheslav Akishin

По словам специалиста, самый сомнительный ингредиент здесь – это подсолнечное масло. Само по себе оно безвредно, но зачастую производители лапши быстрого приготовления добавляют в пакетик с подсолнечным маслом – пальмовое.

«Пальмовое масло, которое производят в Малайзии и Индонезии, не бьет по организму: там есть вредные фракции, но они компенсируются полезными. Но нам везут совершенно другой продукт, в котором полезную фракцию убирают», – пояснила Соломатина.

Как подчеркнула она, пальмовое масло относится к насыщенным жирам, которые могут провоцировать возникновение атеросклероза со всеми сопутствующими последствиями – к примеру, инфарктом, инсультом и другими недугам сердечно-сосудистой системы.

«Конечно, в небольшом количестве это масло не нанесёт огромного вреда, но лучше его избегать», – цитирует диетолога Радио «Комсомольская правда».

Ранее известный российский врач и телеведущий Александр Мясников сообщил о том, что пальмовое масло опасно для организма. Его, например, добавляют в кондитерские изделия. В таком виде эти лакомства способны повышать уровень плохого холестерина в крови.

Специалист посоветовал употреблять поменьше таких продуктов и запивать их грейпфрутовым соком, который блокируют действие пальмового масла.

Еда,Елена Соломатина,Александр Мясников,
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