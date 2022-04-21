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33 минуты назад

Как выбрать качественный творог

Ferra.ru

Чтобы выбрать качественный творог, необходимо обращать внимание на срок годности и состав продукта.

Как выбрать качественный творог
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как сообщается, настоящий творог может храниться в бумажной упаковке не более 7 суток, в вакуумной — до месяца. После вскрытия упаковки творог можно хранить не более 3 дней, а в морозилке — не более полугода.

В составе настоящего творога не должно быть никаких растительных жиров и белков, в таком случае это уже творожный продукт. В классическом твороге должны быть пастеризованное молоко и сычужная закваска, иногда добавляют хлористый кальций, но от этого творог становится хуже.

Также в качественном твороге не может быть стабилизаторов, загустителей, красителей и консервантов.

Еда,
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