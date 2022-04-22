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3 часа назад

Диетолог рассказала, почему курятина не заменит мясо

Российская Газетаиещё 1

Известно, что куриное мясо - источник белка. А поскольку это диетический продукт, к тому же недорогой по стоимости, многие люди думают, что можно обойтись потреблением одних только кур для восполнения белка.

Диетолог рассказала, почему курятина не заменит мясо
Фото: unsplash.comunsplash.com

Однако, как предупредила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в интервью радио Sputnik, однообразное питание принесет организму только вред.

Если в рационе человека будет исключительно куриное мясо, то организм недополучит многие питательные вещества. Так, омега-3-жирные кислоты содержатся в морской рыбе, железо - в говядине и другом красном мясе. Первый сигнал о его нехватке - падение уровня гемоглобина.

Еда,Наталья Круглова,
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