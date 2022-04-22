Диетолог рассказала, почему курятина не заменит мясо

Известно, что куриное мясо - источник белка. А поскольку это диетический продукт, к тому же недорогой по стоимости, многие люди думают, что можно обойтись потреблением одних только кур для восполнения белка.

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Однако, как предупредила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в интервью радио Sputnik, однообразное питание принесет организму только вред.