Диетолог рассказала, почему курятина не заменит мясо

Известно, что куриное мясо - источник белка. А поскольку это диетический продукт, к тому же недорогой по стоимости, многие люди думают, что можно обойтись потреблением одних только кур для восполнения белка.
Однако, как предупредила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в интервью радио Sputnik, однообразное питание принесет организму только вред.
Если в рационе человека будет исключительно куриное мясо, то организм недополучит многие питательные вещества. Так, омега-3-жирные кислоты содержатся в морской рыбе, железо - в говядине и другом красном мясе. Первый сигнал о его нехватке - падение уровня гемоглобина.