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2 часа назад

Главный диетолог Москвы рассказала, какой сок нельзя пить

Даша Краснова

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, как нужно правильно собирать и хранить березовый сок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Главный диетолог Москвы рассказала, какой сок нельзя пить
Фото: unsplashunsplash

По словам врача, сбор сока лучше всего проводить вдали от города и крупных дорог. Также с этой целью стоит использовать хорошо укоренившиеся взрослые деревья, так как сок «поднимается» от корней.

«Не следует собирать березовый сок впрок, в больших количествах, так как он практически не хранится, даже в холодильнике. При относительно теплой температуре процесс брожения может начаться буквально в течение нескольких часов», — сказала Стародубова.

Она уточнила, что забродивший березовый сок пить нельзя. Его можно отличить по мутности и неприятному кислому запаху.

До этого мы рассказывали про неочевидную пользу томатного сока.

Еда,Антонина Стародубова,
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