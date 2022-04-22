Как не ошибиться в выборе кулича на Пасху

Перед Пасхой на прилавках магазинов появляется множество готовых куличей. На сегодня ГОСТа на куличи не существует (его разработка пока только планируется). Нет и рецептуры кулича в официальном сборнике рецептур, поэтому у каждого производителя будет своя уникальная рецептура кулича.Эксперты Роскачества рассказали, на что обязательно обращать внимание при покупке.

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Специалисты пояснили, какая информация обязательно должны быть размещена на этикетке. В частности, не рекомендуют приобретать продукцию без нанесенного на маркировку Единого знака обращения (ЕАС), так как в этом случае производителем не гарантируется безопасность продукции. Лучше будет выбрать кулич, изготовленный крупным хлебозаводом.

Эксперты рассказали, какие ингредиенты должны быть в составе кулича. Первым в составе стоит тот, которого в продукте больше всего, далее по убыванию. Если состава на этикетке нет, такие куличи лучше не приобретать.

Специалисты пояснили, о чем может рассказать внешний вид и вес кулича. Сдобное изделие не должно быть слишком большим и пышным, если вес чересчур мал. Если кулич слишком маленький, но при этом тяжелый – он может быть не пропечен. Цвет кулича должен быть равномерным, золотисто-коричневым. Эксперты предупреждают - в подгоревших куличах может быть повышенный уровень канцерогенов и токсичного акриламида.

Специалисты также рассказали, как определить, дорогие или дешевые ингредиенты использовал производитель, от чего зависит срок годности кулича, какой лучше покупать кулич – большой или маленький, в какой упаковке выбрать кулич: бумажной форме или целлофановой обертке, сколько должен стоить хороший кулич, как его правильно хранить.

И еще один совет, как правильно резать кулич:

«Нельзя резать кулич сверху вниз. Резать его нужно только поперек, при этом не трогая верхушку, верхнюю корочку».