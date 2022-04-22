Гастроэнтеролог рассказала, как правильно выходить из поста на Пасху

Гастроэнтеролог Наталья Морозова рассказала «Известиям», как вернуться к привычному рациону питания после поста без ущерба для здоровья.

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Главное правило – к привычному рациону нужно возвращаться в течение 3-7 дней, поскольку если резко перегрузить систему пищеварения, то можно столкнуться с вздутием, болями или спазмами в животе, метеоризмом и долгим перевариванием пищи. По словам Морозовой, следует с маленьких порций – 100-150 г пищи, и потом постепенно их увеличивать.

«Первое время употребляйте в пищу нежирные сорта мяса – курицы или говядины и лучше в отварном или запеченном виде, а любителям рыбы рекомендуется начать с трески или судака», – сказала врач.

Для лучшего усвоения белковой пищи вместе с ней необходимо употреблять больше клетчатки в виде овощных салатов и свежей зелени. В первые дни следует исключить жирные, жареные, копченые блюда, фастфуд, сладкие газированные напитки и алкоголь.

Пост заканчивается празднованием Пасхи, во время праздника Морозова порекомендовала съесть одно яйцо, чтобы вернуть в рацион пищу животного происхождения, и немного пасхи. Куличи и другая выпечка обязательно должны быть вчерашнего приготовления, поскольку свежая выпечка тяжеловата для переваривания. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта желательно вообще отказаться от сдобы.

«Даже если вы не соблюдали строго пост, в день не стоит съедать больше 2-3 вареных яиц… Постарайтесь не сочетать в одном приеме пищи разные животные белки. Например, с утра съешьте одно яйцо, днем пасху, а вечером можно праздничный ужин с рыбой или мясом», – объяснила специалист.

Также Морозова порекомендовала перед выходом из поста проконсультироваться с лечащим врачом.