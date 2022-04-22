"Провоцирует поломки": чем на самом деле опасен шашлык

Врад диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что чрезмерное употребление шашлыка в пожилом возрасте может привести к развитию патологических процессов в организме. Ее слова передает Москва 24.

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По словам специалиста, с возрастом в организме человека "накапливаются поломки", это естественный процесс старения. Чрезмерное употребление шашлыка может дополнительно их спровоцировать и поддержать опухолевые процессы.

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"В избытке шашлык не полезен людям в возрасте 60–65+, так как он содержит большое количество аминокислоты метионина", – рассказывает Королева.

Злоупотребление мясом дает стартовую площадку для прогрессирования имеющихся неопластических процессов. Нарушается система детоксикации организма и при располагающих факторах возникают дополнительные условия для ненужных процессов. Например, при высоком уровне гормона стресса.

Кроме того, много шашлыка не следует есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Опасным в этом случае будет не само мясо (его можно употреблять даже при язве желудка), а способ приготовления.

"У человека снижена ферментативная функция желудочно-кишечного тракта, ограничена способность к переработке тяжелых продуктов. Шашлык, например, из свинины – это тяжелый продукт, поэтому совершенно однозначно такую еду есть противопоказано людям с острыми состояниями", – объясняет эксперт.

Тем не менее совсем отказываться от шашлыка не стоит. Важно есть его в меру и правильно готовить. При проблемах с ЖКТ лучше выбирать мясо птицы или кролика, рекомендует врач.

"Это более диетическое мясо, его желудочно-кишечный тракт легче воспримет и максимально переработает", – указала Королева.

Если продукт не будет в прямом контакте с огнем и не будет очень острым, можно есть даже при гастрите, тщательно обрезав сожженные участки мяса. В день человеку будет достаточно одного шампура, то есть три кусочка шашлыка.

"Так мы не только получим удовольствие, но и всю питательную ценность из этого продукта", – говорит Королева.

Не забывайте употреблять шашлык вместе с овощами или зелеными салатами. Пищевые волокна обеспечивают надлежащую активность ферментативно-секреторной функции желудочно-кишечного тракта для максимального переваривания и усвоения.