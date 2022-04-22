Диетолог назвала продукт для быстрого похудения

Диетолог Кортни Д'Анджело в интервью для ETNT рассказала о существовании продукта, который помогает избавиться от лишних килограммов и жировых отложений в проблемных местах.

Она отметила, что избавиться от жира не получится только при помощи одного чудодейственного продукта, но это возможно, если начать с небольших коррективов в рационе. Д'Анджело, утверждает, что диета, в которой преобладают овощи, поможет быстро похудеть, и назвала шпинат особенно эффективным продуктом.