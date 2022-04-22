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2 часа назад

Любитель фастфуда приобрел серый оттенок после отказа от «Макдоналдса»

Lenta.ru

Любитель фастфуда из американского штата Нью-Джерси, который питался исключительно в «Макдоналдсе» и весил 120 килограммов, посерел после отказа от любимых гамбургеров. Об этом сообщает The Mirror.

Любитель фастфуда приобрел серый оттенок после отказа от «Макдоналдса»
Фото: Фото: Finbarr O'Reilly / ReutersФото: Finbarr O'Reilly / Reuters

58-летнему Грегори Коулу пришлось сменить рацион по совету врачей, выявивших у него грыжу межпозвоночного диска. Но когда мужчина сел на диету, перестал ходить в «Макдоналдс» и начал заниматься спортом, его состояние ухудшилось. Он чувствовал себя уставшим, страдал от мигреней и спутанности сознания. «Я думал, что слишком много занимаюсь в спортзале. Я сидел на хорошей диете, но становился все менее энергичным с каждым днем. Моя кожа приобрела серый оттенок, все тело болело», — вспоминает мужчина.

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Обследование показало, что Коул страдает от синдрома автопивоварни — редкого заболевания, при котором организм превращает содержащийся в пище сахар в алкоголь. Именно в этом заключалась причина проблем, с которыми он столкнулся после отказа от фастфуда. Узнав об этом, мужчина решил отказаться от сахара.

«Я даже не ел фрукты. Моя диета состояла из зеленых овощей, рыбы, ягнятины и орехов. Спустя год состояние моего здоровья нормализовалось, и большая часть неприятных симптомов исчезла», — рассказывает он.

С момента постановки диагноза Коул поставил себе цель поддерживать здоровье, регулярно занимаясь в спортзале и сбрасывая лишний вес. Теперь он завтракает яичными белками и кашей, обедает курицей с овощами, а ужинает индейкой с овощами. Мужчина привык к регулярным тренировкам, заинтересовался бодибилдингом и даже участвует в соревнованиях. «Я хочу вдохновить на похудение других людей вроде себя и показать им, что ожирение — не пожизненный приговор, — объясняет он. — Сбросить вес и больше не полнеть вполне возможно».

Ранее сообщалось, что женщина, имя которой неизвестно, ведет переговоры о компенсации с руководством сети фастфуда KFC, после того как обнаружила в своем боксе жаренную во фритюре туалетную бумагу и едва не съела ее. Покупательница пожаловалась, что успела попробовать кусочек прежде чем поняла, что это.

Еда,McDonald's,
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