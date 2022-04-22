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3 часа назад

Врач назвала простой помогающий гипертоникам продукт

Русская Планетаиещё 1

Простой продукт, который можно купить почти в любом магазине, обладает большим содержанием витаминов и минералов, необходимых при гипертонии или сердечно-сосудистых проблемах. Речь идет о картофеле, отмечает диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.

Врач назвала простой помогающий гипертоникам продукт
Фото: : pixabay: pixabay

Картофель содержит калий, витамины С, РР, В, кальций, железо и фосфор. При гипертонии рекомендуется употреблять вареный картофель, поскольку он обладает низкой калорийностью (70-80 ккал на 100 грамм). При гастрите поможет картофельный сок за счет противовоспалительного и мочегонного свойства, а побороть утренние отеки способны картофельные компрессы.

Чтобы сохранить максимум полезных свойств можно запекать картофель в кожуре, передает aif.ru.

Еда,Наталья Денисова,
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