Быстросохнущая глазурь для кулича: идеальный рецепт

Глазурь для кулича — такая деталь, которая кажется незначительной, ведь основная работа уже выполнена, но на самом деле играет ключевую роль. "Рамблер" предлагает идеальный рецепт глазури, способной украсить любой кулич и сберечь нервы того, кто его готовит.

Когда делаешь все в последний момент, хочется, чтобы уж глазурь не подвела, ведь что может быть проще! На самом же деле во всем есть нюансы, которые нужно знать, чтобы получить ожидаемый результат.

Ингредиенты:

Приготовление:

Такая глазурь получается очень пышной. На кулич она ложится толстым шапкой, напоминающей зефир или мороженое. Такая глазурь поможет даже скорректировать форму кулича, если, например, кулич получился однобоким или вы положили слишком много изюма и цукатов и они некрасиво торчат из теста зажаренными угольками. Если добавить чуть меньше лимонного сока, глазурь застынет еще быстрее. Если нужно, чтобы глазурь застыла моментально, лимонный сок можно вообще исключить. Такая глазурь будет больше похожа на безе. При разрезании будет крошится, но когда в приоритете скорость застывания, этим придется пренебречь.