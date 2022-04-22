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43 минуты назад

Быстросохнущая глазурь для кулича: идеальный рецепт

Катя Кобышева

Глазурь для кулича — такая деталь, которая кажется незначительной, ведь основная работа уже выполнена, но на самом деле играет ключевую роль. "Рамблер" предлагает идеальный рецепт глазури, способной украсить любой кулич и сберечь нервы того, кто его готовит.

Быстросохнущая глазурь для кулича: идеальный рецепт
Фото: РамблерРамблер

Когда делаешь все в последний момент, хочется, чтобы уж глазурь не подвела, ведь что может быть проще! На самом же деле во всем есть нюансы, которые нужно знать, чтобы получить ожидаемый результат.

Ингредиенты:

  • Сахарная пудра — 150 граммов (можно больше)
  • Яичный белок — 1 шт.
  • Лимонный сок — 1/2 ст. л. (можно чуть меньше)
  • Соль — на кончике ножа

Приготовление:

  1. Заранее охлаждаем миску или кастрюльку, в которой будем взбивать.
  2. Взбиваем белок с солью до устойчивой пены.
  3. Постепенно добавляем сахарную пудру, продолжаем взбивать.
  4. В конце вводим лимонный сок.

Такая глазурь получается очень пышной. На кулич она ложится толстым шапкой, напоминающей зефир или мороженое. Такая глазурь поможет даже скорректировать форму кулича, если, например, кулич получился однобоким или вы положили слишком много изюма и цукатов и они некрасиво торчат из теста зажаренными угольками. Если добавить чуть меньше лимонного сока, глазурь застынет еще быстрее. Если нужно, чтобы глазурь застыла моментально, лимонный сок можно вообще исключить. Такая глазурь будет больше похожа на безе. При разрезании будет крошится, но когда в приоритете скорость застывания, этим придется пренебречь.

Еда,
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