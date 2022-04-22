Диетолог назвала оптимальные сроки хранения пасхальных яиц

В преддверии праздника Пасхи врач-диетолог, нутрициолог Александра Ноев в беседе с «Мослентой» назвала оптимальные сроки хранения вареных и крашеных куриных яиц.
По словам специалиста, хранить декорированные луковой шелухой или свекольным соком яйца следует так же, как обычные, сваренные вкрутую. При комнатной температуре срок хранения продукта составляет от 12 до 24 часов, при трех-пяти градусах тепла — от 7 до 14 суток, а при одном-двух градусах хранить пасхальные яйца можно до 20 суток. При этом важным условием является абсолютная целостность скорлупы, чтобы яйцо было без каких-либо повреждений. Если есть даже маленькая трещина — срок хранения сокращается до трех суток.
«Яйца, окрашенные натуральным красителем, хранятся как обычные отварные. Если они были окрашены с помощью химических средств, храните их при комнатной температуре не более двух суток. Яйца, обернутые термопленкой, тоже хранятся не более трех суток», — сделала нутрициолог уточнение, приняв во внимание разные способы декора.
Ранее врач назвала количество яиц, которое можно употребить в течение суток без вреда для здоровья.