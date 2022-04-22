Диетолог назвала оптимальные сроки хранения пасхальных яиц

По словам специалиста, хранить декорированные луковой шелухой или свекольным соком яйца следует так же, как обычные, сваренные вкрутую. При комнатной температуре срок хранения продукта составляет от 12 до 24 часов, при трех-пяти градусах тепла — от 7 до 14 суток, а при одном-двух градусах хранить пасхальные яйца можно до 20 суток. При этом важным условием является абсолютная целостность скорлупы, чтобы яйцо было без каких-либо повреждений. Если есть даже маленькая трещина — срок хранения сокращается до трех суток.