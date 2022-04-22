7 способов оригинально покрасить пасхальные яйца

Яичную скорлупу можно превратить в поверхность планеты, драконью чешую или расписной фарфор. Как сделать главный атрибут пасхального стола ярким и оригинальным, и при этом не потратить много времени, денег и сил — смотрите в подборке видеоинструкций от «Клопс».

1. «Драконьи яйца» с YouTube-канала «Кухня вкусных блюд»

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Что понадобится?

луковая шелухаэластичный медицинский бинт-сеточкаиголка с ниткойсольрастительное масло

Как будем красить?

В кастрюлю поместить чистую шелуху. Для яркости цвета можно использовать не только репчатый, но и красный лук. Залить холодной водой, дать настояться в течение часа.

Яйца обвязать бинтом, плотно прижать, чтобы рисунок отпечатался как можно чётче. Края бинта сшить для прочности. В настой добавить столовую ложку соли, отваривать в нём яйца в течение 60 минут. Охладить, натереть подсолнечным маслом для глянца.

2. «Разноцветные планеты» с YouTube-канала «Территория вкусняшек»

Что понадобится?

сольперчаткипластиковые стаканчики с крышкойсырой риспищевые красителибумажные салфеткирастительное масло

Как будем красить?

Яйца отварить вкрутую в подсоленной воде в течение десяти минут. Пока они готовятся, высыпать сырой рис в стаканчики, смешать с несколькими каплями пищевого красителя. Готовые горячие яйца положить в подкрашенный рис, накрыть крышкой и потрясти для равномерного распределения цвета. Можно использовать один оттенок для каждого яйца или сразу несколько, а красители смешивать между собой. Чтобы не испачкать руки, лучше надеть перчатки. Цветные яйца выложить на бумажную салфетку для высыхания, после смазать растительным маслом для блеска.

3. «Золото и перья на красном бархате» с YouTube-канала «Готовим с Сашей»

Что понадобится?

марена красильная (сухоцвет)золотая поталь в хлопьях, или кандурин, или золотая гуашьсахарный сироп или сырой яичный белоккисть для рисования (натуральная, мягкая)перья небольшого размерагубка

Как будем красить?

Яйца отварить в течение часа в воде с добавлением марены красильной (она продаётся в аптеках в разделе трав), остудить и высушить. Должен получится матовый бордовый или красноватый оттенок. Для украшения золотом можно взять поталь, пищевую краску кандурин или обычную золотую гуашь. Если вы используете поталь, наносите её кистью при помощи яичного белка или сахарного сиропа. Тем же способом прикрепите перья. Рисунки краской можно наносить кистью или губкой.

4. Натуральные оттенки каркаде и куркумы с YouTube-канала «Ладная кухня»

Что понадобится?

чай каркаде порошок куркумыводабумажные салфеткиуксус

Как будем красить?

Каркаде. Перед готовкой убедиться, что на скорлупе нет трещин или надписей. Чистые яйца комнатной температуры сварить в растворе чая каркаде (готовим из расчёта 80 г чая на 700 мл воды) в течение 10 минут. Если яйца вынуть сразу, то они получатся красноватого или фиолетового цвета, через более долгое время скорлупа окрасится в насыщенный серый цвет. Выложить яйца на бумажную салфетку, вытереть, остудить. Полученный раствор можно использовать для придания цвета уже готовым яйцам, подержав их в растворе 10-20 минут.

Куркума. Высыпать куркуму в кастрюлю, залить холодной водой из расчёта один пакетик на 700 мл, перемешать. Яйца варить в полученном растворе 10 минут, можно добавить столовую ложку уксуса для насыщенности цвета. Вытереть бумажной салфеткой и высушить. В полученном растворе куркумы можно красить и варёные яйца, для лучшей цепкости цвета они должны быть горячими. Держать в растворе 10-20 минут.

Если варить яйца с куркумой, они получатся насыщенного оранжевого цвета. Варёные обретают мягкий лимонный оттенок. Для получения оливкового цвета яйца, окрашенные куркумой, нужно подержать в растворе каркаде.

5. «Разноцветные фейерверки» с YouTube-канала «Валентина Сидорова»

Что понадобится?

сольпищевые красители в таблеткахуксуснебольшие миски под каждый красительбумажные салфетки или полотенцаперчаткибольшое блюдо для яицватные палочкирастительное масло

Как будем красить?

Яйца сварить в солёной воде. Подготовить краски. В небольшой миске растворяем в столовой ложке тёплой воды таблетку красителя, добавляем чайную ложку уксуса. Варёные яйца плотно завернуть в бумажную салфетку. Надеть перчатки, чтобы не запачкать руки. При помощи ватной палочки в хаотичном порядке нанести краски на салфетку, в которую завёрнуто яйцо. Подержать яйца в полученным разноцветных обёртках 2-3 минуты, снять салфетку, дать скорлупе высохнуть и смазать растительным маслом для блеска.

6. «Расписной фарфор» с YouTube-канала «Рецепты Марьяны»

Что понадобится?

бумажные салфетки с любым рисункомсырой яичный белоккисточка

Как будем красить?

Яйца отварить, остудить и высушить. Если у салфеток несколько слоев, оставить только верхний. Аккуратно разорвать салфетку на фрагменты — лучше, если рисунок будет мелким. Приложить фрагмент к сухому яйцу и прикрепить, обмакнув кисточку в белок. Следующий фрагмент салфетки нужно накладывать немного внахлест на предыдущий. Так стык будет максимально незаметным. Обклеить все яйца с одной стороны и выложить на решётку обсохнуть, затем оформить вторую сторону. Дать скорлупе полностью высохнуть и покрыть ещё одним слоем белка, чтобы закрепить рисунок. Высушить на решётке.

7. «Мраморные яйца» с YouTube-канала «Наталья Малий»

Что понадобится?

яйцалуковая шелухафлакончик обычной зелёнкисоль вода или один взбитый белок марля или широкий бинтнитки растительное масло для натирания яиц

Как будем красить?

Луковую шелуху помять руками, ножницами порезать на мелкие кусочки. Помыть яйца в проточной воде, смочить водой или взбитым белке и тщательно обвалять в шелухе. Каждое яйцо и щепотку измельчённой шелухи положить на кусочек марли, аккуратно завернуть в марлю и завязать ниткой.

Положить яйца в кастрюлю и полностью залить водой: лучше использовать посуду, которую не жалко испортить. Добавить соль и влить пузырёк зелёнки. Варить на среднем огне 15 минут. Слить кипяток, залить холодной водой и остудить. Вынуть яйца из марли, промыть в проточной воде. Для блеска смазать растительным маслом.