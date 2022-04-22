Диетолог рассказала, как долго можно хранить пасхальные яйца

В преддверии Пасхи врач-диетолог, нутрициолог Александра Ноев рассказала, как долго можно хранить вареные и окрашенные яйца. Ее слова передает «Мослента».

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Ноев рекомендует хранить декорированные яйца так же, как и сваренные вкрутую. При комнатной температуре продукт остается ссвежим от 12 до 24 часов, при трех-пяти градусах тепла — от 7 до 14 суток, а при одном-двух градусах хранить пасхальные яйца можно до 20 суток.

Важным условием хранения является целостность скорлупы. Если в яйце есть даже маленькая трещина, то срок хранения сокращается до трех суток.

«Яйца, окрашенные натуральным красителем, хранятся, как обычные отварные. Если они были окрашены с помощью химических средств, храните их при комнатной температуре не более двух суток. Яйца, обернутые термопленкой, тоже хранятся не более трех суток», — уточнила нутрициолог.