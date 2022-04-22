Зачем нужно есть картофельный крахмал каждый день

— Организм нуждается в клетчатке — волокнах, которые могут ферментироваться бактериями в ЖКТ. В норме мы должны есть около 15 граммов клетчатки на 1000 килокалорий в сутки. Но это сделать тяжело, потому что при таком раскладе нужно есть много овощей. Помимо клетчатки есть такой класс, который называется «резистентные крахмалы», которые обладают теми же свойствами, что и клетчатка,