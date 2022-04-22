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1 час назад

Зачем нужно есть картофельный крахмал каждый день

Вечерняя Москва

Врач общей практики и функциональной диагностики Михаил Петрик рассказал, зачем нужно есть картофельный крахмал каждый день.

Зачем нужно есть картофельный крахмал каждый день
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Многие привыкли считать картофельный крахмал бесполезным и даже вредным продуктом, потому что при попадании в организм он расщепляется на глюкозу, но на деле он может принести массу пользы.

— Организм нуждается в клетчатке — волокнах, которые могут ферментироваться бактериями в ЖКТ. В норме мы должны есть около 15 граммов клетчатки на 1000 килокалорий в сутки. Но это сделать тяжело, потому что при таком раскладе нужно есть много овощей. Помимо клетчатки есть такой класс, который называется «резистентные крахмалы», которые обладают теми же свойствами, что и клетчатка,

— сказал врач в новом выпуске на своем Youtube-канале.

Те соединения, которые вырабатываются в ходе переработки крахмала, положительно влияют на работу мозга, иммунную систему, обмен веществ и уровень плохого и хорошего холестерина в крови.

— Нормальная кишечная микрофлора способна нормализовать вес и препятствует развитию онкологических заболеваний. Одну столовую ложку картофельного крахмала можно добавить в йогурт, салат или продукт, который не надо нагревать. Эту порцию можно распределить на протяжении дня, и кишечная микрофлора вас обязательно отблагодарит. Все это еще нужно сопровождать в рационе овощами и фруктами,

— сказал врач.

Резистентный крахмал можно получить из вареной картошки. Для этого необходимо дать ей остыть и употребить в холодном виде. 100 граммов такого картофеля содержат около четыре граммов крахмала.

Еда,
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