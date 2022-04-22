Названы секреты долголетия Елизаветы II

Фитнес-тренер и эксперт по здоровому образу жизни Сара Кампус назвала секреты долголетия британской королевы Елизаветы II, которой 21 апреля исполнилось 96 лет. Об этом сообщает Daily Express.

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Кампус утверждает, что королева придерживается здоровой сбалансированной диеты, а готовит для нее талантливая команда поваров. Известно, что монаршая особа избегает продуктов с содержанием крахмала, таких как макароны и картофель.

Свой день Елизавета II начинает с чашки чая «Эрл Грей» без молока и сахара, но с печеньем. Ее основной завтрак состоит из хлопьев, йогурта, тостов и мармелада. На обед королева предпочитает рыбу и овощи. По словам эксперта, Елизавета II любит рыбу за высокое содержание белка, который дает заряд бодрости и утоляет чувство голода. На полдник она предпочитает шоколадный бисквитный или имбирный торт, бутерброд с огурцом, яйца и копченого лосося. Кроме того, Елизавета — большая поклонница шоколада. Ужинает королева мясными или рыбными продуктами и овощами.

Королева любит проводить время на свежем воздухе, ежедневно выгуливая своих собак, а в прошлом каталась на лошадях, поэтому у нее крепкая иммунная система, отмечает эксперт. По словам Кампус, монаршая особа практикует медитацию и глубокое дыхание, чтобы снизить уровень стресса. Любовь королевы к своим корги также помогает ей расслабиться, снизить кровяное давление и стимулирует выработку положительных гормонов.