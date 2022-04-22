Пасхальный краффин: рецепт самого вкусного кулича с фото

Пасхальный краффин – это кулич с нежным сдобным мякишем и хрустящей корочкой. Рецепт данной выпечки относительно молодой. Считается, что он принадлежит австралийскому кондитеру Кейт Рейд. Она приготовила первые краффины в 2013 году для кондитерской Lune Croissanterie в Мельбурне. А всего год спустя эта выпечка покорила Америку. Одну кондитерскую в Сан-Франциско даже ограбили ради оригинального рецепта пасхального краффина.

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В чем же уникальность этого кулича? В сочетании слоеного и сдобного теста, обилии начинки и воздушной структуре. Краффин готовится легко, а результат превосходит все ожидания. Убедитесь сами.

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Пошаговый рецепт приготовления

Ингредиенты для краффина

Для дрожжевой опары:

1 ч. л. пшеничной муки

6 гр (или 1 ч. л.) сухих дрожжей или 20 гр свежих

1 ч. л. сахара

80 мл теплого молока

Для основы кулича:

350-370 гр пшеничной муки

40 гр сливочного масла (растопить)

1 апельсин (нам понадобится его сок и цедра)

1 куриное яйцо

2 шт желтки

80 гр сахара

½ ч.л. соли поваренной

Для начинки:

100-125 гр сливочного масла (мягкого)

щепотка мускатного ореха

200 гр вяленой клюквы

Если вы не любите клюкву или ее не нашлось под рукой, можно заменить ягоду смесью изюма, цукатов, кураги и миндальными лепестками (или любыми другими измельченными орехами). Все берем в равных пропорциях – по 50 грамм каждого ингредиента.

Процесс приготовления

Приготовление пасхального краффина начинается с опары. Чтобы активировать дрожжи, нужно поместить их в питательную среду. Вливаем теплое молоко в посуду, предназначенную для опары, добавляем сахар, просеянную муку и дрожжи. Смесь хорошо перемешиваем, например, венчиком и оставляем на 15-20 минут в теплом месте без сквозняков.

Важная деталь: подогревать опару не нужно, иначе вы рискуете уничтожить дрожжи.

Как понять, что опара готова? Сухие дрожжи, взаимодействуя с сахаром и молоком, образуют легкую пенообразную шапочку. Если этого не произошло, значит, вы взяли слишком горячее молоко. Также рекомендуем перед тем, как готовить краффин, убедиться, что срок годности дрожжей еще не истек.

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Пока дрожжи активизируются, можно заняться основой будущего кулича краффина. Берем желтки и одно яйцо целиком (комнатной температуры) и начинаем взбивать их, постепенно добавляя сахар. Можно сделать это и простым венчиком, но лучше использовать миксер (на средней скорости). Не забудьте в яичную смесь добавить небольшую щепотку соли для усиления вкуса. Яйца взбиваем до светлой пышной пены, визуального увеличения массы в два раза и полного растворения кристаллов сахара.

Важная деталь: в этом рецепте краффина не предусмотрен ванилин. Но если очень хочется, чтобы тесто было еще более ароматным, добавьте небольшое количество сахара с ванилью.

Помойте апельсин и обсушите его салфетками или бумажным полотенцем. Натрите цедру. Нам нужна всего одна столовая ложка. Выдавите из апельсина сок, уберите из него мякоть и косточки.

Важная деталь: снимать цедру нужно осторожно, не задевая белую прослойку под кожицей апельсина, иначе в тесте появится неприятный горький привкус.

Затем возьмите чашу, в которой планируете замесить тесто. Убедитесь, что она сухая, чистая и не имеет посторонних запахов. В чашу просеиваем пшеничную муку и ложкой посередине делаем углубление. В него мы вливаем подготовленную опару, теплое растопленное сливочное масло, сок апельсина (30 мл) и его цедру (1 ст. л.), а также взбитые яйца. Тесто можно начать вымешивать ложкой или лопаткой в чаше, а после – руками на столе или коврике для раскатки.

pixabay.com

Тесто, вероятнее всего, будет прилипать к рукам. Но муку не добавляем. Смазываем руки растительным маслом. Вымешиваем тесто до тех пор, пока оно не станет эластичным и не перестанет липнуть к рукам. Как правило, этот процесс занимает не более 10-12 минут.

Тесто следует скатать в шар и переложить его обратно в чашу, предварительно смазанную растительным маслом. Будущему краффину нужно «отдохнуть». Поэтому накрываем чашу пищевой пленкой (или чистым вафельным кухонным полотенцем) и отправляем в теплое место без сквозняков на полтора-два часа.

Пока тесто подходит, можно заняться начинкой. Переберите ягоды клюквы, а затем залейте их кипятком и оставьте на 15-20 минут. Откиньте вяленую клюкву на сито и просушите бумажным полотенцем.

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Важная деталь: если вы используете миндальные лепестки, рекомендуем предварительно подсушить их на сухой сковороде до легкого коричневого оттенка.

Подошедшее тесто нужно выложить на стол и поделить на две или три части – в зависимости от того, какого размера формы вы подготовили для выпечки. Части вновь скатываем в шарики и накрываем пленкой или полотенцем. Оставляем их расстаиваться в течение пяти-десяти минут.

Пока подготовим рабочую поверхность для следующего этапа приготовления краффина. Стол, разделочную доску или коврик для раскатки нужно присыпать небольшим количеством муки. Далее на подготовленной поверхности следует раскатать тесто (берем по одному шарику, остальные остаются накрытыми) в тонкий прямоугольный пласт. Его нужно обильно смазать размягченным сливочным маслом и посыпать мускатным орехом. После – разложить в произвольном порядке вяленую клюкву (или ту начинку, которую вы подготовили, например, изюм и цукаты).

Теперь вам предстоит сформировать краффин. Аккуратно сверните пласт теста в плотный рулет. Возьмите острый нож. Им разрезаем рулет вдоль, отступив два-три сантиметра от края. Из получившихся половинок и предстоит формировать кулич. Закрутите обе половины спиралью и уложите друг на друга.

Кадр из видео

Обратите внимание, что начинка должна быть «снаружи» получившегося кулича, она может немного высыпаться в процессе закручивания, это нормально.

Поместите будущие пасхальные куличи в формы для выпекания, накройте их пищевой пленкой (или полотенцем) и оставьте в теплом месте на расстойку еще на час.

Важная деталь: размеры форм подбирайте на свое усмотрение, но помните о том, что в процессе выпечки краффины еще поднимутся.

Кадр из видео

Разогрейте духовку до 200°C. С подошедших куличей снимите пленку. Отправляйте их в разогретую духовку на 10 минут, затем снизьте температуру нагрева до 180°C, накройте краффины пластом фольги (чтобы верх выпечки не подгорел) и выпекайте еще примерно 20-30 минут.

Чем украсить?