Названы продукты, вызывающие сильную головную боль

Врач-невролог и телеведущий Дмитрий Шубин перечислил продукты, которые провоцируют мигрень. Подробностями эксперт поделился в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.
Так, по словам невролога, сильную головную боль могут вызвать такие продукты, как шоколад, твердый сыр и кофе. дело в том, что все они содержат вещество под названием амин, которое и провоцирует мигрень.
Также, как отмечает Дмитрий Шубин, сильнейшую головную боль может вызвать после употребления красного сухого вина:
"Это может быть бокал вина, это может быть даже глоток вина".