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1 час назад

Названы продукты, вызывающие сильную головную боль

Мария Иглина

Врач-невролог и телеведущий Дмитрий Шубин перечислил продукты, которые провоцируют мигрень. Подробностями эксперт поделился в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

Названы продукты, вызывающие сильную головную боль
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, по словам невролога, сильную головную боль могут вызвать такие продукты, как шоколад, твердый сыр и кофе. дело в том, что все они содержат вещество под названием амин, которое и провоцирует мигрень.

Также, как отмечает Дмитрий Шубин, сильнейшую головную боль может вызвать после употребления красного сухого вина:

"Это может быть бокал вина, это может быть даже глоток вина".

Ранее главный диетолог Москвы рассказала, какой сок нельзя пить.

Еда,Дмитрий Шубин,Первый канал,
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