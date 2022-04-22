Названы продукты, вызывающие сильную головную боль

Врач-невролог и телеведущий Дмитрий Шубин перечислил продукты, которые провоцируют мигрень. Подробностями эксперт поделился в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале .

Так, по словам невролога, сильную головную боль могут вызвать такие продукты, как шоколад, твердый сыр и кофе. дело в том, что все они содержат вещество под названием амин, которое и провоцирует мигрень.