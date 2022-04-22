Диетолог назвала неожиданное полезное свойство картофеля

Врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Наталья Денисова рассказала, что картошка может быть полезна для людей, страдающих гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

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Картофель содержит в себе большое количество калия, целый ряд витаминов и минеральных веществ, которые необходимы гипертоникам. В составе овоща есть витамины С, РР, группы В, а также кальций, железо и фосфор.

"Калорийность вареного картофеля невысока – всего 70–80 калорий на 100 граммов. Причем в молодой картошке калорий еще меньше. В картофеле фри, жаренной на масле картошке – 200–300 калорий, причем до 30% жира, поэтому этими блюдами лучше не злоупотреблять",

– пояснила эксперт.