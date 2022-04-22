Диетолог назвала неожиданное полезное свойство картофеля

Врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Наталья Денисова рассказала, что картошка может быть полезна для людей, страдающих гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
Картофель содержит в себе большое количество калия, целый ряд витаминов и минеральных веществ, которые необходимы гипертоникам. В составе овоща есть витамины С, РР, группы В, а также кальций, железо и фосфор.
"Калорийность вареного картофеля невысока – всего 70–80 калорий на 100 граммов. Причем в молодой картошке калорий еще меньше. В картофеле фри, жаренной на масле картошке – 200–300 калорий, причем до 30% жира, поэтому этими блюдами лучше не злоупотреблять",
– пояснила эксперт.
Для сохранения полезных свойств картофель лучше варить или запекать в духовке в кожуре. Также очищенный овощ не рекомендуется держать дольше двух часов в воде перед приготовлением, чтобы полезные вещества не перешли в воду.