Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. объяснила, почему детям не стоит давать березовый сок. По словам специалиста, в напитке много сапонинов*, из-за чего могут возникать различные функциональные нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, передает РИА «Новости».

Фото: Мир24 Мир24

Кроме того, сказала доктор, березовый сок может провоцировать аллергические реакции. Именно поэтому его не используют в питании детей до трех лет. По этой же причине давать этот продукт дошкольникам и младшим школьникам следует с осторожностью и в небольших количествах.

Видео дня

Специалист отметила, что калорийность натурального березового сока довольно-таки низкая – порядка восьми ккал на 100 граммов продукта. При этом даже взрослому человеку не стоит выпивать за один раз более одного-двух стаканов. В противном случае может появиться вздутие, метеоризм и нарушение стула.

Диетолог добавила, что в состав натурального березового сока входят сахара. Этим обусловлен легкий его сладковатый вкус, а органические кислоты в составе придают продукту приятную освежающую кислинку. Кроме того, в состав березового сока входят витамин С, витамины группы В и минеральные вещества.

«Что касается напитков промышленного выпуска на основе березового сока, то при их приобретении следует обращать внимание на количество добавленного сахара в составе, так как регулярное переедание и избыточное потребление простых углеводов, приводит к развитию избыточной массы тела», – заключила диетолог.

* Сапонины – это сложные безазотистые органические соединения из гликозидов растительного происхождения с поверхностно-активными свойствами. Растворы сапонинов при взбалтывании образуют густую стойкую пену. Название происходит от латинского sapo, что значит мыло. Широко распространены в природе, встречаются в различных частях растений – листьях, стеблях, корнях, цветах, плодах.