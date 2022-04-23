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47 минут назад

Диетолог Писарева поделилась рецептом полезного пасхального кулича

Газета.Ru

Нутрициолог Ирина Писарева поделилась рецептом пасхального кулича, который подойдет адептам правильного питания. Об этом пишет RT.

Диетолог поделилась рецептом полезного кулича
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Врач напомнила о том, что сладкие хлебобулочные изделия, особенно для тех, кто соблюдал пост, - большая нагрузка на ЖКТ, поэтому не следует сразу налегать на них.

Тем, кто придерживается здорового питания, Писарева предложила приготовить кулич без масла и с использованием натурального сахарозаменителя. Основой для выпечки должны стать нежирный творог и сметана с жирностью 10%.

"Лучше отказаться от сухофруктов, за счёт сахарозаменителей он будет достаточно сладким", - пояснила Писарева.

Диетолог отметила, что такой кулич стоит есть "немного подсушенным" - в таком виде он лучше усвоится.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что переедание за праздничным столом может негативным образом сказаться на состоянии здоровья, в особенности это актуально для тех, кто соблюдал пост в течение предыдущих семи недель. Об этом сообщает РИА "Новости".

Еда,Ирина Писарева,Антонина Стародубова,
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