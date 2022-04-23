Диетолог поделилась рецептом полезного кулича

Нутрициолог Ирина Писарева поделилась рецептом пасхального кулича, который подойдет адептам правильного питания. Об этом пишет RT.
Врач напомнила о том, что сладкие хлебобулочные изделия, особенно для тех, кто соблюдал пост, - большая нагрузка на ЖКТ, поэтому не следует сразу налегать на них.
Тем, кто придерживается здорового питания, Писарева предложила приготовить кулич без масла и с использованием натурального сахарозаменителя. Основой для выпечки должны стать нежирный творог и сметана с жирностью 10%.
"Лучше отказаться от сухофруктов, за счёт сахарозаменителей он будет достаточно сладким", - пояснила Писарева.
Диетолог отметила, что такой кулич стоит есть "немного подсушенным" - в таком виде он лучше усвоится.
Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что переедание за праздничным столом может негативным образом сказаться на состоянии здоровья, в особенности это актуально для тех, кто соблюдал пост в течение предыдущих семи недель. Об этом сообщает РИА "Новости".