Диетолог поделилась рецептом полезного кулича

Нутрициолог Ирина Писарева поделилась рецептом пасхального кулича, который подойдет адептам правильного питания. Об этом пишет RT.

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Врач напомнила о том, что сладкие хлебобулочные изделия, особенно для тех, кто соблюдал пост, - большая нагрузка на ЖКТ, поэтому не следует сразу налегать на них.

Тем, кто придерживается здорового питания, Писарева предложила приготовить кулич без масла и с использованием натурального сахарозаменителя. Основой для выпечки должны стать нежирный творог и сметана с жирностью 10%.

"Лучше отказаться от сухофруктов, за счёт сахарозаменителей он будет достаточно сладким", - пояснила Писарева.

Диетолог отметила, что такой кулич стоит есть "немного подсушенным" - в таком виде он лучше усвоится.