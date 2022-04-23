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1 час назад

Что можно и нельзя есть на Пасху

РИА "ФедералПресс"иещё 2

С приходом Пасхи на столы россиян возвращаются привычные продукты. Религиовед Денис Батарчук рассказал, как выйти из Великого поста без вреда для организма.

Что можно и нельзя есть на Пасху
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Все трапезные ограничения снимаются в ночь на Пасху после окончания пасхального богослужения», – напомнил Батарчук.

Православные могут закончить пост еще ночью – после литургии в храме.

Религиовед напомнил, что священники предостерегают от переедания жирных продуктов и животных белков. Из поста нужно выходить правильно, чтобы не попасть в больницу с отравлением и не допустить проблем со здоровьем.

Специалист отметил, что, когда начинается Великий пост, от продуктов тоже отказываются постепенно. Алкоголь пить на Пасху можно, но лучше им не злоупотреблять. Иначе есть шанс превратить светлый праздник в небезопасное застолье.

Среди особых праздничных блюд религиовед выделил пасху, кулич и крашеные яйца. Остальной рацион может быть любым, рассказали в «Вечерней Москве».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, сколько куличей и яиц можно есть на Пасху.

Еда,
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