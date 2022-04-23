Диетолог рассказала о безопасных красителях для яиц

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, какими безопасными красителями можно воспользоваться для покраски яиц на Пасху. Об этом сообщает РИА "Новости".
Врач напомнила, что ряд растений, а точнее их частей, обладают красящими свойствами. Среди них - луковая шелуха, корни клубники, марена красильная. Также можно использовать пищевые красители, которые маркируются соответствующим образом.
Стародубова также напомнила о сроках хранения пасхальных яиц.
"Согласно санитарно-гигиеническим требованиям к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов яйца вареные - вкрутую, в течение 10 минут в кипящей воде - подлежат хранению в течение 36 часов при температуре от +2°C до плюс +6°C, а также что яйца с поврежденной скорлупой хранению не подлежат", - уточнила диетолог.
Ранее диетолог Писарева поделилась рецептом полезного пасхального кулича, который подойдет любителям правильного питания. Также священник назвал три цвета, в которые нельзя красить яйца на Пасху.