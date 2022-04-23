Диетолог рассказала о безопасных красителях для яиц

"Согласно санитарно-гигиеническим требованиям к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов яйца вареные - вкрутую, в течение 10 минут в кипящей воде - подлежат хранению в течение 36 часов при температуре от +2°C до плюс +6°C, а также что яйца с поврежденной скорлупой хранению не подлежат", - уточнила диетолог.