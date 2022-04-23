Назван идеальный завтрак для поддержания фигуры

Основа этого рациона – низкокалорийность и хорошая насыщаемость.
Завтрак пропускать не рекомендуется категорически. Однако очень важно и то, что будет утром на столе.
Для успешной борьбы с лишним весом и для поддержания фигуры в целом диетолог Лиза Московиц рекомендует фруктовый завтрак.
Например, салатик из нарезанных груш, яблок и бананов, приправленный ягодами или цельнозерновыми хлопьями отлично насытит на длительное время.
При этом подавляющее большинство фруктов могут похвастаться низкокалорийностью и высоким содержанием полезных веществ. Так что, и организм будет в тонусе в течение дня и лишний жирок точно не появится.