Назван идеальный завтрак для поддержания фигуры

Основа этого рациона – низкокалорийность и хорошая насыщаемость.

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Завтрак пропускать не рекомендуется категорически. Однако очень важно и то, что будет утром на столе.

Для успешной борьбы с лишним весом и для поддержания фигуры в целом диетолог Лиза Московиц рекомендует фруктовый завтрак.

Например, салатик из нарезанных груш, яблок и бананов, приправленный ягодами или цельнозерновыми хлопьями отлично насытит на длительное время.