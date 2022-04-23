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1 час назад

Диетолог назвала идеальный завтрак для поддержания фигуры

Inc-News

Основа этого рациона – низкокалорийность и хорошая насыщаемость.

Назван идеальный завтрак для поддержания фигуры
Фото: Inc-NewsInc-News

Завтрак пропускать не рекомендуется категорически. Однако очень важно и то, что будет утром на столе.

Для успешной борьбы с лишним весом и для поддержания фигуры в целом диетолог Лиза Московиц рекомендует фруктовый завтрак.

Например, салатик из нарезанных груш, яблок и бананов, приправленный ягодами или цельнозерновыми хлопьями отлично насытит на длительное время.

При этом подавляющее большинство фруктов могут похвастаться низкокалорийностью и высоким содержанием полезных веществ. Так что, и организм будет в тонусе в течение дня и лишний жирок точно не появится.

Еда,
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