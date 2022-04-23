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49 минут назад

Диетолог посоветовал худеющим включить в рацион какао

Москва24

Чашка какао вечером позволит сократить порцию ужина, так как напиток снижает аппетит. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Диетолог посоветовал худеющим включить в рацион какао
Фото: m24.rum24.ru

"Таким образом желающие похудеть могут избавиться от лишних килограммов", – цитирует специалиста ФАН.

Он отметил, что в какао содержится магний и витамины группы В. Таким образом, употребление напитка сделает человека более спокойным и уравновешенным.

По словам диетолога, какао также является источником вещества теобромина, который расширяет сосуды и улучшает мозговое кровообращение.

Ранее врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова рассказала, как горький шоколад может помочь зубам.

"Фтор, содержащийся в какао и какао-масле, образует на поверхности зуба покрытие, защищающее от воздействия бактерий. Танины в составе горького шоколада защищают от формирования зубных камней, снижают риск воспаления десен", – объяснила эксперт.

Денисова подчеркнула, что указанные свойства работают только в случае с шоколадом с низким содержанием сахара и высоким – какао-порошка.

Еда,Михаил Гинзбург,Наталья Денисова,
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