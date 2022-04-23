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2 часа назад

Диетолог рассказала, кому вредны круассаны

Российская Газетаиещё 1

Современные семьи зачастую предпочитают по утрам так называемый "французский завтрак": кофе с круассанами. Красиво, эстетично, сытно и быстро. Однако, как рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анна Белоусова, не всем такой завтрак полезен и не следует есть круассаны каждый день.

Диетолог рассказала, кому вредны круассаны
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Не принесет пользы кофе с круассанами людям, склонным к гипертонии, почечникам и обладателям лишнего веса.

Самый лучший и полезный завтрак тот, который обеспечивает организм медленными, а не быстрыми, углеводами и белками. Он зарядит энергией на весь день, считает диетолог. Идеальный завтрак поэтому — это каша на молоке или с молоком или каша с кефиром.

Еда,
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