Диетолог рассказала, кому вредны круассаны

Современные семьи зачастую предпочитают по утрам так называемый "французский завтрак": кофе с круассанами. Красиво, эстетично, сытно и быстро. Однако, как рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анна Белоусова, не всем такой завтрак полезен и не следует есть круассаны каждый день.

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Не принесет пользы кофе с круассанами людям, склонным к гипертонии, почечникам и обладателям лишнего веса.