Диетолог рассказала, кому вредны круассаны

Современные семьи зачастую предпочитают по утрам так называемый "французский завтрак": кофе с круассанами. Красиво, эстетично, сытно и быстро. Однако, как рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анна Белоусова, не всем такой завтрак полезен и не следует есть круассаны каждый день.
Не принесет пользы кофе с круассанами людям, склонным к гипертонии, почечникам и обладателям лишнего веса.
Самый лучший и полезный завтрак тот, который обеспечивает организм медленными, а не быстрыми, углеводами и белками. Он зарядит энергией на весь день, считает диетолог. Идеальный завтрак поэтому — это каша на молоке или с молоком или каша с кефиром.