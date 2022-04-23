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55 минут назад

Можно ли заменить другие источники белка куриным мясом

Ferra.ru

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, что мясо курицы не может заменить другие источники белка.

Можно ли заменить другие источники белка куриным мясом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалист отметила, что в рационе должны присутствовать и птица, и красное мясо, и рыба. Если есть только куриное мясо, можно столкнуться с нехваткой ряда важных питательных веществ.

К примеру, мясо курицы не может дать организму омега-3-жирные кислоты, которые содержатся в рыбе. А если у человека есть склонность к снижению гемоглобина, то необходимо красное мясо, говядина, чтобы не было дефицита железа.

И само куриное мясо тоже полезно в силу большого количества белка и низкого уровня жирности. В нём также содержатся витамины и минеральные вещества. К тому же курица легко усваивается и является составляющей здорового рациона. Но есть только это мясо нельзя.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,Наталья Круглова,
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