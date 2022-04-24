Не хранить в холодильнике: как сохранить овощи свежими дольше

Многие хозяйки задаются вопросом, как дольше сохранить овощи свежими. Однако каждый овощ нуждается в определенной температуре хранения, уровне влажности и освещенности. "Рамблер" расскажет, как хранить овощи так, чтобы они не портились.
Картошка не переносит длительное хранение в холодильнике, так как при низких температурах крахмал начинает превращаться в сахар. Зато она любит темные, прохладные и сухие места. Небольшие запасы картошки можно хранить в квартире в шкафу или под мойкой.
А вот помидоры лучше хранить нее в холодильнике, а при комнатной температуре на столешнице или в шкафу. При температуре ниже 10 градусов они теряют аромат и становятся безвкусными. Если вам нужно сохранить помидоры больше трех дней, то вы можете сложить их на нижнюю полку холодильника, а затем восстановить аромат и вкус, подержав плод при комнатной температуре около суток.
Лук и чеснок можно хранить в шкафу или на столешнице, в кладовке или погребе. Главное, чтобы вокруг него свободно циркулировал воздух. В холодильнике овощи теряют свой вкус.
У любой свежей зелени небольшой срок хранения, но можно продлить ей жизнь, если поставить пучок в воду. Второй способ – сложить зелень в герметичный контейнер, например, в банку. Некоторые эксперты советуют обернуть зелень влажным полотенцем и убрать в холодильник. В целлофановом пакете зелень быстро взопреет и сгниет.
Остальные овощи вроде капусты, кабачков, огурцов и баклажанов отлично хранятся в холодильнике и не требуют особого ухода.