Не хранить в холодильнике: как сохранить овощи свежими дольше

Многие хозяйки задаются вопросом, как дольше сохранить овощи свежими. Однако каждый овощ нуждается в определенной температуре хранения, уровне влажности и освещенности. "Рамблер" расскажет, как хранить овощи так, чтобы они не портились.

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Обязательно разделяйте хранение овощей и фруктов. Яблоки, груши, бананы и абрикосы выделяют этилен – газ, который ускоряет созревание и порчу близлежащих фруктов и овощей.

Не кладите вместе томаты, картошку и перцы. Они так же выделяют этилен и сильно влияют на вкус и качество остальных овощей.

Перед тем как сложить морковь, свеклу и редис в холодильник, нужно срезать их ботву, оставляя лишь маленький хвостик длиной 2,5 см.

Не мойте овощи заранее, это сократит их срок хранения.

Не храните овощи в пакетах, лучше разложить их в перфорированные упаковки, мешочки для овощей или контейнеры. Важно, чтобы в емкости были отверстия, чтобы обеспечить хороший поток воздуха. Чем ближе овощи лежат друг к другу, тем быстрее начинают гнить.

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Картошка

Картошка не переносит длительное хранение в холодильнике, так как при низких температурах крахмал начинает превращаться в сахар. Зато она любит темные, прохладные и сухие места. Небольшие запасы картошки можно хранить в квартире в шкафу или под мойкой.

Помидоры

А вот помидоры лучше хранить нее в холодильнике, а при комнатной температуре на столешнице или в шкафу. При температуре ниже 10 градусов они теряют аромат и становятся безвкусными. Если вам нужно сохранить помидоры больше трех дней, то вы можете сложить их на нижнюю полку холодильника, а затем восстановить аромат и вкус, подержав плод при комнатной температуре около суток.

Лук и чеснок

Лук и чеснок можно хранить в шкафу или на столешнице, в кладовке или погребе. Главное, чтобы вокруг него свободно циркулировал воздух. В холодильнике овощи теряют свой вкус.

Зелень

У любой свежей зелени небольшой срок хранения, но можно продлить ей жизнь, если поставить пучок в воду. Второй способ – сложить зелень в герметичный контейнер, например, в банку. Некоторые эксперты советуют обернуть зелень влажным полотенцем и убрать в холодильник. В целлофановом пакете зелень быстро взопреет и сгниет.