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1 час назад

Нутрициолог предупредила об опасности ранних фруктов и овощей

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Основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар в интервью «Прайм» рассказала об опасности ранних фруктов и овощей.

Нутрициолог заявила об опасности ранних фруктов и овощей
Фото: unsplash.comunsplash.com

Специалист пояснила, что зачастую производители ускоряют процесс созревания сезонных плодов с помощью нитратов, которые при избыточном попадании в организм провоцируют аллергии и отравления, нарушают работу щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта. Больше всего нитратов содержат в себе яблоки, клубника, виноград, отметила собеседница. Эксперт добавила, что химикатами также зачастую обрабатывают сельдерей, шпинат, болгарский перец и огурцы.

При покупке ранних овощей и фруктов эксперт посоветовала не брать слишком большие и яркие плоды. Блеск и «глянцевая» поверхность намекает еще и на внешнюю обработку фруктов и овощей воском или парафином. Также, по ее словам, овощи, фрукты и зелень нужно тщательно промывать под водой, вымачивать и очищать от кожуры.

«Отличная альтернатива свежим фруктам весной — замороженные ягоды: облепиха, смородина, малина. Они не уступают по своим полезным свойствам и сохраняют все витамины»,

— заключила нутрициолог.

Еда,
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