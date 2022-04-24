Нутрициолог заявила об опасности ранних фруктов и овощей

Специалист пояснила, что зачастую производители ускоряют процесс созревания сезонных плодов с помощью нитратов, которые при избыточном попадании в организм провоцируют аллергии и отравления, нарушают работу щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта. Больше всего нитратов содержат в себе яблоки, клубника, виноград, отметила собеседница. Эксперт добавила, что химикатами также зачастую обрабатывают сельдерей, шпинат, болгарский перец и огурцы.

При покупке ранних овощей и фруктов эксперт посоветовала не брать слишком большие и яркие плоды. Блеск и «глянцевая» поверхность намекает еще и на внешнюю обработку фруктов и овощей воском или парафином. Также, по ее словам, овощи, фрукты и зелень нужно тщательно промывать под водой, вымачивать и очищать от кожуры.