Диетологи развеяли миф о вреде яиц

Излишнее употребление яиц после долгого поста перед Пасхой может вызвать панкреатит, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова также рассказала «Народным Новостям», какое количество яиц необходимо есть в день с пользой для организма.
«Как правило, проблемы из-за чрезмерного употребления яиц возникают из-за того, что за время поста перед Пасхой организм перестает вырабатывать достаточное количество ферментов, которые способны переваривать сложную пищу животного происхождения», — поделилась Русакова.
Диетолог Наталья Нефедова уточнила, что яйца обязательно должны находиться в рационе. В день можно съедать по 2 штуки.
«Яйца могут присутствовать в неограниченном количестве в рационе. Но не стоит есть только яйца, нужно есть мясо, рыбу, птицу, орехи и бобовые», — сообщила специалист.
По словам диетолога, в яйцах имеется холестерин, но от их потребления организму вреда не будет. Медик подчеркнула, что важно контролировать общий уровень жизни и количество клетчатки в рационе, поскольку именно она корректирует уровень холестерина в организме.