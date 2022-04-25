Диетологи развеяли миф о вреде яиц

Излишнее употребление яиц после долгого поста перед Пасхой может вызвать панкреатит, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова также рассказала «Народным Новостям», какое количество яиц необходимо есть в день с пользой для организма.

«Как правило, проблемы из-за чрезмерного употребления яиц возникают из-за того, что за время поста перед Пасхой организм перестает вырабатывать достаточное количество ферментов, которые способны переваривать сложную пищу животного происхождения», — поделилась Русакова.

Диетолог Наталья Нефедова уточнила, что яйца обязательно должны находиться в рационе. В день можно съедать по 2 штуки.

«Яйца могут присутствовать в неограниченном количестве в рационе. Но не стоит есть только яйца, нужно есть мясо, рыбу, птицу, орехи и бобовые», — сообщила специалист.