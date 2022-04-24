Назван оптимальный рацион питания в первую неделю после поста

О том, как правильно питаться без вреда для здоровья после выхода с Великого поста, «Мосленте» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Александра Ноев.

«В Пасху лучше ограничиться одним съеденным яйцом — этого вполне достаточно, чтобы вернуть в рацион животную пищу, не сильно нагружая желудок. Кулич, как и остальная выпечка, на пасхальном столе должны быть вчерашними (свежую есть нельзя), а больным холециститом лучше вообще отказаться от сдобных изделий. Без опасения можно съесть небольшое количество творожной пасхи, небольшой ломтик чуть подсушенного кулича, хороши и тушеные овощи, печеные фрукты. Спиртное лучше полностью исключить»,

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— пояснила специалист.

По ее словам, в первую неделю после поста рекомендуется питаться дробно не менее пяти раз в день, чтобы сильно не нагружать желудочно-кишечный тракт. Творог, йогурты, кефир помогут подготовить организм к привычной пище, если нет лактонепереносимости или аллергии на казеин или коровий белок. «После ограничений стоит выпивать на ночь стакан кефира или бифидока — это полезно для кишечника», — добавила диетолог.

Кроме того, эксперт отметила, после окончания поста нужно употреблять в пищу большое количество клетчатки — круп и овощей. При этом белковый рацион желательно расширять постепенно. Мясо начать употреблять лучше на третий-четвертый день после окончания поста. Далее в рацион можно включать нежирную треску или судак, отварную курицу, индейку или телятину, паровые котлеты и запеканки. В блюда можно добавлять петрушку, укроп, лук, салатные листья, которые помогут усвоению белковой пищи, отметила нутрициолог.

«Вполне естественно и понятно страстное желание наконец-то залить овощи большой порцией майонеза. Но не стоит спешить. Хотя бы в первую неделю продолжайте заправлять салаты растительным маслом и воздержитесь от уксуса и майонеза. А лучше не использовать тяжелые сливочные соусы в своем рационе совсем»,

— поделилась специалист.

Из напитков врач порекомендовала морсы без сахара из натуральных ягод, травяные чаи.

«Не забывайте употреблять много чистой воды — 30 миллилитров на килограмм веса тела ежедневно»,