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2 часа назад

Диетолог перечислила продукты для долгого ощущения сытости

Мослентаиещё 1

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» перечислила продукты, которые надолго придают чувство сытости.

Диетолог перечислила продукты для долгого ощущения сытости
Фото: МослентаМослента

«Это продукты, богатые клетчаткой, они должны быть в рационе. Нужно что-то объемное, теплое и то, что усваивается достаточно медленно: например, цельнозерновые крупы и цельнозерновой хлеб. Либо нужно есть что-то с овощами (подойдут зеленые волокнистые овощи — сельдерей, капуста), они достаточно долго обеспечивают чувство сытости, так как не дают сразу всасываться углеводам в кровь», — рассказала эксперт.

Также специалист отметила, долго перевариваются хорошо сохраняют чувство сытости курица, рыба и яйца. По словам диетолога, хорошим вариантом завтрака в данном случае будет омлет из яиц с овощами.

Еда,Елена Соломатина,
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