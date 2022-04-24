Что будет с организмом, если каждый день пить кофе

Многие люди не могут себе представить утро без чашки свежесваренного кофе. Однако при этом далеко не все задумываются о том, как этот продукт влияет на организм при его ежедневном употреблении. Вместе с кандидатом медицинских наук Еленой Мамонтовой решил разобраться, что же будет, если пить кофе каждый день.

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Как отмечает эксперт, кофеин, повышая дофамин, придает человеку бодрости, дает прилив сил. Умеренный прием этого напитка — 100-200 (300) мг в сутки — помогает сконцентрироваться, улучшает когнитивные способности, обменные процессы и подавляет аппетит. Однако во всем нужно знать меру и кофе не исключение.

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Кофеин в больших дозах может быть токсичен для организма. Дело в том, что кофеин — антагонист аденозина, когда его уровень увеличивается, человек утомляется, а запасы его энергии истощаются. Поэтому злоупотреблять кофе не стоит. Важно понимать, что ежедневный приме кофе вызывает привыкание рецепторов, эффект от него снижается.



Мы часто выпиваем кофе, когда утомляемся. Но это не способствует появлению новой энергии, напротив, организм расходует остатки энергии собственной, а человек, казалось бы, не ощущает усталости. Это временная помощь, потом наступает период восполнения — требуется больше времени на восстановление сил: отдых и сон. Мамонтова Елена Юрьевна Заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), кандидат медицинских наук

Кофе имеет мочегонный эффект и при избыточном его употреблении может произойти обезвоживание организма, есть риски усугубления проблем с почками, вымывания из организма кальция и других полезных микроэлементов, отмечает Мамонтова. С учетом этого, необходимо увеличивать и количество употребляемой воды. Эксперт также добавила, что прием воды вместе с кофе помогает снизить риски возникновения изжоги, повышения давления, налета на зубах. Своеобразный оттенок зубов — еще одна характерная проблема, с которой сталкиваются любители кофе.

Кофе может раздражать слизистую желудка, повышать кислотность, вызывать изжогу, тошноту, поэтому лучше пить его не на голодный желудок. В целом, при заболеваниях органов пищеварения кофе лучше не злоупотреблять. Также как и не рекомендован он при повышенном артериальном давлении, тахикардии.



Не стоит пить много кофе во второй половине дня, это может негативно отразиться на качестве сна, способности к быстрому и легкому засыпанию. В целом неограниченный прием кофе, стимулируя нервную систему, приводит к тревожности, учащенному сердцебиению, тремору. Мамонтова Елена Юрьевна Заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), кандидат медицинских наук