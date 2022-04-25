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2 часа назад

В NMB призвали снижать вес с помощью манго

FBM.ru

Фрукты очень полезны для организма и должны входить в ежедневный рацион каждого человека. В частности, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует съедать не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день для поддержания здорового питания.

В NMB призвали снижать вес с помощью манго
Фото: FBM.ruFBM.ru

Как объясняют специалисты из Национального совета по манго (NMB), этот фрукт впервые появился в Индии, чтобы помочь снизить авитаминоз и утолить голод, а высокое содержание калия помогало бороться с задержкой жидкости.

Со временем тропический фрукт стал популярен в западных странах, а затем и в России.

Диетологи рекомендуют добавлять манго в рацион людей, склонных к набору веса. Благодаря богатому содержанию растительной клетчатки фрукт улучшает обмен веществ, что важно для снижения веса. Но главным его преимуществом является низкая калорийность – в 100 граммах мякоти содержится 70 калорий. А активные компоненты манго способны снижать аппетит и желание съесть больше – это помогает во время диеты обходиться без дополнительных перекусов.

Экспертами отмечается, что целый манго весом около 330 граммов содержит около 202 калорий.

НМБ рекомендует добавлять мякоть манго в кашу на завтрак или есть ее свежей в качестве полдника.

Еда,ВОЗ,
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