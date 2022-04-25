Почему курица не заменит другие источники белка при похудении

"Один из принципов правильного питания – это разнообразие. Хорошо, если в рационе будут и мясо, и птица, и рыба. Если акцент будет сделан только на курице, то есть вероятность, что человек недополучит некоторые питательные вещества. Например, будет нехватка омега-3-жирных кислот, которые содержатся в рыбе", – пояснила диетолог.