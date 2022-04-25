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39 минут назад

Диетолог: почему курица не заменит другие источники белка при похудении

Мира Маркина

Врач-диетолог Наталья Круглова в интервью радио Sputnik рассказала, что при похудении часто многие принимают решение отказаться от любого другого мяса в пользу курицы, так как она богата белком. Однако врач объяснила, что этого делать не стоит, потому что одного источника белка в виде курятины - недостаточно.

Почему курица не заменит другие источники белка при похудении
Фото: pixabay.compixabay.com

"Один из принципов правильного питания – это разнообразие. Хорошо, если в рационе будут и мясо, и птица, и рыба. Если акцент будет сделан только на курице, то есть вероятность, что человек недополучит некоторые питательные вещества. Например, будет нехватка омега-3-жирных кислот, которые содержатся в рыбе", – пояснила диетолог.

Отказываться полностью от говяжьего мяса тоже не стоит, как считает Круглова, - оно выполняет свои функции, которые так же очень важны для организма.

"Если у человека есть склонность к снижению гемоглобина, снижению железа, то основной источник этих веществ для него – это красное мясо, то есть говядина. Если такой человек будет есть только птицу, то появится риск, что он недополучит железа".

Ранее мы писали, какие продукты дадут долгое ощущение сытости.

Еда,Наталья Круглова,
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