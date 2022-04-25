Эксперты рассказали о пользе пасты из кунжута

В пасте тахини из молотого кунжута содержатся клетчатка, белок, кальций и другие витамины. Об этом сообщает турецкое издание Türkiye.

По словам ученых, в пасте содержится высокий уровень антиоксидантов, поэтому она способствует очищению крови, снижению уровня холестерина и укреплению сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, как отметили ученые, в кунжуте есть витамин С, который поддерживает защиту организма от вредных веществ, вирусов и бактерий. Помимо этого паста позволяет вывести токсины из организма, предотвращая отравление.