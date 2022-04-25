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28 минут назад

Эксперты рассказали о пользе пасты из кунжута

Москва24

В пасте тахини из молотого кунжута содержатся клетчатка, белок, кальций и другие витамины. Об этом сообщает турецкое издание Türkiye.

Эксперты рассказали о пользе пасты из кунжута
Фото: Москва24Москва24

По словам ученых, в пасте содержится высокий уровень антиоксидантов, поэтому она способствует очищению крови, снижению уровня холестерина и укреплению сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, как отметили ученые, в кунжуте есть витамин С, который поддерживает защиту организма от вредных веществ, вирусов и бактерий. Помимо этого паста позволяет вывести токсины из организма, предотвращая отравление.

Кроме того, продукт улучшает память и укрепляет нервную систему, добавили специалисты.

Еда,
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