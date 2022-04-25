Семь продуктов, которые мы моем неправильно

Некоторые продукты легко сделать грязнее, промыв обычной водой. Как избежать этого – читайте в статье "Рамблера".

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Овощи и фрукты

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Цветная и белокочанная капуста зачастую выглядят чище, чем они есть на самом деле. Из-за структуры этих овощей внутрь них запросто попадают мелкие насекомые, пыль, грязь и даже частички пестицидов. Правильнее всего цветную капусту сначала осторожно “почистить” зубной щеткой сверху, разобрать на крупные соцветия и замочить их в подсоленной воде на 15-20 минут. После – промыть проточной водой.

У белокочанной капусты нужно отрезать вблизи корня внушительную часть (корешок), чтобы листья легко отделялись от кочана. Их промойте водой перед употреблением или дальнейшим приготовлением.

Некоторые хозяйки считают, что грибы достаточно почистить или ополоснуть. Однако лучше для вашего здоровья использовать более надежный метод. Сначала замочите грибы на некоторое время. Затем помешайте их рукой в одном направлении. Таким образом пластинки под шляпкой раскроются, а вода вымоет оттуда всю грязь. После слегка отожмите грибы и еще раз ополосните их под краном. Правильную обработку особенно важно провести для сушеных грибов.

Фрукты перед употреблением или обработкой достаточно помыть чистой губкой и специальным средством. Если вы видите, что какой-кто экземпляр оказался с гнильцой, лучше его выбросить. Некоторые люди срезают у подгнивших фруктов испорченную часть, не подозревая, что из гнилых участков бактерии попадают в здоровые ткани фрукта вместе с соком. И там тоже могут быть вредоносные микроорганизмы.

Мясо и рыба

Казалось бы, что может быть проще – ополоснуть мякоть свинины перед дальнейшей обработкой. Но все не так очевидно. Свинина – мясо довольно жирное. А жир отталкивает частицы воды. Поэтому качественно помыть этот продукт под краном не получится. Рекомендуется использовать для этого воду после промывки риса. В ней нужно замочить свинину примерно на пять минут, чтобы удалить всю грязь с мяса.

Если вы любите ливер и покупаете свиные внутренности, их тоже нужно качественно обрабатывать. Кишки сначала промойте водой. Затем присыпьте субпродукт небольшим количеством муки и снова ополосните. Считается, что таким образом можно очистить самые труднодоступные места внутренностей и удалить неприятный запах.