Доказано существование «пищевого интеллекта» у людей

Британские ученые из Бристольского университета смогли доказать существование «пищевого интеллекта» у людей. По их мнению, выбор определенных продуктов «по желанию» на самом деле обусловлен отбором организма конкретных пищевых сочетаний для удовлетворения потребностей в тех или иных витаминах и минералах. Об этом сообщает издание Medical Xpress со ссылкой на журнал Appetite.

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Для этого команда специалистов провела серию экспериментов на 128 людях с применением новой методики. Ученые показывали испытуемым изображения различных пар фруктов и овощей, а затем анализировали их выбор. Оказалось, что люди предпочитают определенные комбинации продуктов питания чаще, чем другие. Например, яблоко и банан выбирались с большей долей вероятности, чем яблоко и ежевика.