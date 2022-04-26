Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
2 часа назад

Доказано существование «пищевого интеллекта» у людей

Lenta.ruиещё 1

Британские ученые из Бристольского университета смогли доказать существование «пищевого интеллекта» у людей. По их мнению, выбор определенных продуктов «по желанию» на самом деле обусловлен отбором организма конкретных пищевых сочетаний для удовлетворения потребностей в тех или иных витаминах и минералах. Об этом сообщает издание Medical Xpress со ссылкой на журнал Appetite.

Доказано существование «пищевого интеллекта» у людей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для этого команда специалистов провела серию экспериментов на 128 людях с применением новой методики. Ученые показывали испытуемым изображения различных пар фруктов и овощей, а затем анализировали их выбор. Оказалось, что люди предпочитают определенные комбинации продуктов питания чаще, чем другие. Например, яблоко и банан выбирались с большей долей вероятности, чем яблоко и ежевика.

Такие результаты подтверждают ранее существовавшие гипотезы, что эти предпочтения вызваны количеством оптимального баланса микроэлементов в выбранных фруктах. Вторая фаза исследования так же указала на то, что выбор определенных продуктов продиктован конкретными питательными веществами, а не только калорийностью.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители