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1 час назад

В шиповнике и квашеной капусте найдена замена суперфудам

Мария Иглина

Диетолог Елена Соломатина рассказала о русских продуктах, которые могут заменить западные суперфуды. Подробностями эксперт поделилась в беседе с KP.RU.

В русских продуктах найдена замена суперфудам
Фото: pixabay.compixabay.com

Так, Соломатина предложила заменить оливковое масло на соевое. Оно, в свою очередь, богато ненасыщенными жирными кислотами омега-6 и омега-9, а также содержит небольшое количество и омега-3. Богатые омегой-3 скумбрию и сельдь могут заменить норвежского дикого лосося. А богатая витамином D печень трески может заменить витамины, которые можно получить из норвежского лосося.

Шиповник может заменить ягоды годжи, будучи надежным источником витамина C. Эксперт также отмечает, что больше всего этого витамина в плодах кустарника, цветущего красными и белыми цветами. Соломатина предупреждает, что ягоды нужно заливать не кипящей водой и настаивать не более 10 минут, чтобы не допустить разрушения витаминов.

Витамин C можно обнаружить и в квашеной капусте, которая также является пребиотиком и пробиотиком. В процессе брожения в ней образуются органические кислоты и размножаются бифидо- и лактобактерии, полезные для микробиома человека. Кроме этого, в ней содержится тартроновая кислота, которая препятствует переходу углеводов в жиры, янтарная кислота, которая необходима для производства энергии. Соломатина рекомендует включать квашеную капусту в рацион 2-3 раза в неделю по 200 граммов за раз.

Также эксперт отметила пользу гречневой крупы, которая богата витаминами группы В и белком. Семена чиа можно заменить семенами льна с жирными кислотами омега-3, омега-6, а также клетчаткой и магнием, добавила диетолог.

Ранее стало известно, почему курица не заменит другие источники белка при похудении.

Еда,Елена Соломатина,
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