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2 часа назад

Рекордсмены по сроку годности: названы продукты, которые хранятся дольше остальных

Вечерняя Москва

В список товаров-«долгожителей» входят консервы, крупы, мука, мед и замороженные продукты. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.

Названы продукты, которые хранятся дольше остальных
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам специалиста, крупы и мука практически не портятся, если они хранятся в герметичной упаковке. В противном случае в этих продуктах могут завестись насекомые. Также среди рекордсменов по сроку годности — консервированное мясо, птица и рыба. Однако с точки зрения диетологии не стоит злоупотреблять такими продуктами, подчеркнула Писарева.

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Кроме того, срок годности некоторых продуктов может продлить заморозка, поделилась собеседница «ВМ»:

"Свежее мясо не будет храниться долго. А вот если положить его в морозильную камеру, срок хранения увеличится сразу до трех–четырех месяцев. Фрукты и овощи в замороженном виде также хранятся намного дольше, чем в сыром. Важно, что при этом они не теряют своих качеств. В таком виде они пригодны для употребления в течение шести–семи месяцев".

Кроме того, в замороженном виде можно хранить сладости. Диетолог напомнила, что в супермаркетах продается множество десертов, предназначенных для разморозки, с длительным сроком годности.

"Сейчас в магазинах можно найти целое разнообразие замороженных десертов. Это и чизкейки, и выпечка, и круассаны. Такие блюда можно разогреть дома в духовке. Выпечка получается как свежая",

— рассказала Писарева.

Также диетолог назвала десерт, который вписывается в рамки правильного питания. Его также можно заморозить на длительный срок, пояснила она.

"Это могут быть и самостоятельно приготовленные полезные десерты. Например, конфеты из перемолотых сухофруктов, облитых горьким шоколадом и посыпанных кокосом. Их тоже можно вакуумировать и положить в морозилку",

— посоветовала эксперт.

Еще одна сладость, которая может храниться долгое время, — мед. Важно держать его в темном прохладном месте, предотвращая попадание прямых солнечных лучей на упаковку. Также следует регулярно проверять, не завелись ли в продукте насекомые, заключила Писарева.

Еда,Ирина Писарева,
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