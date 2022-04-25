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1 час назад

Неправильно приготовленные яйца назвали одной из причин ранней старости

Lenta.ru

Эндокринолог Зухра Павлова назвала неправильно приготовленные яйца одной из возможных причин ранней старости организма. В своем Telegram-канале врач рассказала, как правильно есть яйца, чтобы получить от них максимум пользы.

Врач рассказала о связи между яйцами и ранней старостью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Самый вредный вариант приготовления, по ее мнению, — жареная яичница. Она, по словам эндокринолога, содержит много продуктов гликирования, а это один из факторов старения.

Павлова обратила внимание, что самый полезный вариант завтрака — яйца всмятку или яйца-пашот. При этих вариантах готовки белок легче усваивается, а аминокислоты разрушаются меньше. Следующими в рейтинге полезности доктора Павловой идут яйца вкрутую.

Перед готовкой яйца нужно мыть, чтобы очистить скорлупу от сальмонеллы и других бактерий, напомнила медик. Она также отметила, что нежелательно съедать больше двух яиц за раз. Она объяснила это высокой калорийностью продукта, а не повышенным содержанием холестерина — это миф, из-за которого, многие, по ее словам, отказываются от яиц.

Доктор Павлова обратила внимание, что идеальный завтрак должен выглядеть так: яйца, немного каши, кусок хлеба и овощи.

«Яйца без добавления других продуктов на завтрак есть не стоит: в них много белка и жира, но этого недостаточно для насыщения»,

— резюмировала эндокринолог.

Еда,
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