Россиянам назвали бренды некачественного сливочного масла

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал «Известиям», какие шесть производителей сливочного масла нарушают технологию и рецептуру.
Чтобы провести исследование, эксперты Роскачества взяли для анализа 20 образцов сливочного масла популярных брендов. В результате проверки выяснилось, что почти треть из них производят продукт с содержанием растительных, а не животных жиров.
«Производители, которых мы тоже собирали, утверждают, что их к фальсификату принуждают торговые сети, требуя снижения цен поставки масла. Но очевидно, что можно не принуждаться», – подчеркнул Протасов.
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