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2 часа назад

Россиянам назвали бренды некачественного сливочного масла

Мира Маркина

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал «Известиям», какие шесть производителей сливочного масла нарушают технологию и рецептуру.

Чтобы провести исследование, эксперты Роскачества взяли для анализа 20 образцов сливочного масла популярных брендов. В результате проверки выяснилось, что почти треть из них производят продукт с содержанием растительных, а не животных жиров.

«Производители, которых мы тоже собирали, утверждают, что их к фальсификату принуждают торговые сети, требуя снижения цен поставки масла. Но очевидно, что можно не принуждаться», – подчеркнул Протасов.

В списке некачественных брендов оказались
  • «Солнечная долина», «Деревенская буренка», «Молочная мозаика» (ООО «Лав Продукт»);
  • «Славянское» и «Вологодские традиции» (ООО «Курский сыродельный завод»);
  • «Волжаночка» (АО «Молсыркомбинат-Волжский»).

Ранее мы рассказывали о том, чем заменить оливковое масло.

Еда,Видео,Максим Протасов,
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