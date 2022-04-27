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55 минут назад

Диетолог рассказала о пользе сыра

Москва24иещё 2

Сыр является источником кальция и витамина D, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты".

Диетолог рассказала о пользе сыра
Фото: Москва24Москва24

По словам эксперта, в 100 граммах сыра содержится суточная норма кальция, полезная в профилактике остеопороза у пожилых людей. При этом она призвала употреблять не больше 30–50 граммов, поскольку в продукте может содержаться много жира. Кроме того, продукт содержит аминокислоты (лизин, метионин, триптофан, глутатион), полноценный животный белок, а также он способен повышать уровень pH в зубном налете, способствуя профилактике кариеса.

Диетолог также дала советы по выбору сыра. Так, при покупке продукта в магазине необходимо убедиться в сроке годности, а при выборе на рынке быть осторожнее, поскольку молоко, из которого он приготавливался, может быть зараженным инфекциями.

Денисова добавила, что плавленный и колбасный сыры не являются классическим видом, в них добавляют много консервантов, ароматизаторов, что негативно влияет на людей с аллергией. Ранее главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала, что употребление овощей, фруктов и соблюдение средиземноморской диеты продлевает жизнь человека. По словам эксперта, важно, чтобы питание было сбалансированным.

Еда,Наталья Денисова,Ольга Ткачева,Минздрав РФ,
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