Почему от лосося нельзя отказываться: четыре причины

Часто ли вы едите блюда из лосося? Если нет, то обязательно добавьте эту рыбу в свой рацион. Она укрепит ваш иммунитет и не только.

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Как отмечает автор статьи, лосось отличается большим количеством витаминов, минералов, жирных кислот. Эти вещества защищают организм от инфекций. Причём не важно, как конкретно приготовлен лосось: на гриле или закопчён. Всё равно он будет для вас полезным.

Вот четыре главных свойства лосося.

Обеспечивает организм витамином D. Это витамин помогает иммунной системе работать правильно. Министерство сельского хозяйства США отмечает, что в 198 граммов этой рыбы - 815 МЕ витамина D, при этом Национальный институт здоровья США советует взрослым в день есть 600-800 МЕ этого витамина. Правда, научные исследования показывают, что суточная потребность в этом веществе - 1000 МЕ. Максимальной безопасной дозой считается 4000 МЕ. Содержит много витамина B6. По словам учёных, данный витамин помогает поддерживать биохимические реакции в иммунной системе человека. И жирная рыба отличается большим количеством этого вещества в своём составе вне зависимости от способа её приготовления.

Отличается высоким уровнем омега-3. В лососе много докозагексаеновой кислоты, а это один из видов жирных кислот омега-3. Научно доказано, что такие кислоты поддерживают здоровье сердца, снижают уровень «плохого» холестерина и триглицеридов. Омега-3, по словам диетолога Сидни Грин, помогают также в выработке гормонов и защите лёгких от болезней. Считается отличным источником магния. Магний - это вещество, которое обеспечивает нормальное функционирование иммунной системы. В сутки мужчины должны употреблять как минимум 400–420 мг магния, женщины - 310–320 мг. Лосось весом 100 г содержит, как сообщает Cleveland Clinic, примерно 26 мг этого минерала.