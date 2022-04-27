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1 час назад

Назван полезный для профилактики сердечных заболеваний продукт

Lenta.ruиещё 1

Издание Eat This, Not That (ETNT), используя научные данные, определило полезный для профилактики сердечных заболеваний продукт. Согласно результатам исследования, опубликованного в JRSM Cardiovascular Disease, листовая зелень поможет снизить риск сердечных заболеваний и нормализует давление.

Назван полезный для профилактики сердечных заболеваний продукт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Группа ученых провела ряд исследований, чтобы определить, могут ли листовые зеленые и крестоцветные овощи помочь в снижении сердечно-сосудистых заболеваний. Им удалось обнаружить, что листовые салаты, капуста или шпинат богаты антиоксидантами, калием, витаминами А, К, С, железом, кальцием и фолиевой кислотой, поэтому действительно благотворно влияют на здоровье и самочувствие.

Регулярное употребление в пищу листовой зелени или салатов помогает не только снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульт или ишемическую болезнь сердца (практически на 16 процентов), но и нормализовать уровень кровяного давления и холестерина. Чтобы максимально сохранить полезные качества листовой зелени, эксперты рекомендуют употреблять ее в свежем виде или готовить на пару.

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