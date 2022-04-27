Назван полезный для профилактики сердечных заболеваний продукт

Издание Eat This, Not That (ETNT), используя научные данные, определило полезный для профилактики сердечных заболеваний продукт. Согласно результатам исследования, опубликованного в JRSM Cardiovascular Disease, листовая зелень поможет снизить риск сердечных заболеваний и нормализует давление.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Группа ученых провела ряд исследований, чтобы определить, могут ли листовые зеленые и крестоцветные овощи помочь в снижении сердечно-сосудистых заболеваний. Им удалось обнаружить, что листовые салаты, капуста или шпинат богаты антиоксидантами, калием, витаминами А, К, С, железом, кальцием и фолиевой кислотой, поэтому действительно благотворно влияют на здоровье и самочувствие.