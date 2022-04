Назван полезный для профилактики сердечных заболеваний продукт

Издание Eat This, Not That (ETNT), используя научные данные, определило полезный для профилактики сердечных заболеваний продукт. Согласно результатам исследования, опубликованного в JRSM Cardiovascular Disease, листовая зелень поможет снизить риск сердечных заболеваний и нормализует давление.