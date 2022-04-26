Чем заменить масло в выпечке и блюдах — полезные альтернативы

Врачи и эксперты предупреждают, что подсолнечное масло (как и сливочное) при нагревании может выделять опасные вещества. «Рамблер» рассказал, чем заменить масло в привычных блюдах и какие масла безопаснее использовать.
В российской некоммерческой организации «Росконтроль» объяснили, что растительное масло может стать опасным во время жарки и из-за неправильного хранения.
Факторов риска два:
Если масло дымится во время жарки, в нем активно формируются вредные вещества, заявили эксперты «Росконтроля».
Речь идет о:
По мнению экспертов «Росконтроля», полностью отказываться от употребления сливочного и растительных масел не стоит, нужно лишь не доводить их до температуры дымления.
Масло тем безопаснее при жарке, чем выше у него температура дымления.
Масла с самой высокой температурой дымления:
Масла с невысокой температурой дымления:
Эксперты перечислили правила безопасности для готовки на масле:
Если вы все же хотите отказаться от привычных масел, журнал Marie Claire советует альтернативные варианты:
Оно низкокалорийное и ускоряет обмен веществ.
Это сливочное очищенное топленое масло. Из него сцеживают молочный протеин после медленного нагревания, в итоге получается не содержащий лактозу крем-жир.
Если вы не хотите заправлять салат маслом, можно использовать вместо него семечки и орехи — кунжутные, тыквенные, грецкие или кедровые. Они полезны и делают вкус салата интереснее.
Marie Claire отмечает, что вместе жарки на сковородке можно потушить продукт на сметане или натуральном йогурте. Сметаной и йогуртовым соусом также можно заправлять салаты.
Неочевидная замена растительному маслу в выпечке — пюре из овощей или фруктов. Marie Claire рекомендует использовать банановое пюре или пюре из яблок/чернослива.
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Алексей Парамонов подчеркнул в разговоре с «АиФ», что ни одно из масел не является однозначным «ядом» или однозначно полезным.
Врач отметил, что у рафинированного и нерафинированного масел разные назначения. Первое нужно использовать при жарке (оно очищено и в нем нет ничего, кроме собственно масла), второе — для салатов (оно подвергалось минимальной обработке и содержит полезные для сосудов свободные жирные кислоты).
По словам Парамонова, по составу оливковое масло точно не самое полезное. В подсолнечном, к примеру, намного больше полиненасыщенных незаменимых жирных кислот.
Врач отметил, что оливковое масло — незаменимая часть средиземноморской диеты, которую связывают долголетием. Однако у этого масла, скорее всего, просто лучший пиар.
Парамонов отметил, что в любом масле много калорий, но если стоит цель сбросить вес — в первую очередь стоит ограничивать потребление продуктов с высоким гликемическим индексом (картофель, хлеб, пиво), а не масла.
Медик подчеркнул, что если употреблять сливочное масла умеренно, на уровень холестерина оно не повлияет. По его словам, обходить стороной стоит лишь растительную имитацию сливочного масла, содержащую опасные трансжиры.
Опрошенные «Москвой 24» эксперты объяснили, что масла с отметками «Первый сорт», «Высший сорт» и «Премиум» различаются степенью окисления. Чем она ниже, тем выше категория масла. Для взрослых эта разница не принципиальна, а блюда для детей, наоборот, стоит готовить на маслах с самым низким показателем в премиум-категории.